2020-02-03T17:18:37+03:00
Происшествия

«Я не хотел его убивать»: уфимцу, защитившего ребенка от извращенца, избирают меру пресечения

Владимир С. надеется на домашний арест
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Владимир пребывает в шоке от происходящегоВладимир пребывает в шоке от происходящегоФото: Рустем АХУНОВ
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В Калининском районном суде сегодня, 3 февраля, начался суд по избранию меры пресечения для Владимира С. – уфимца, обвиняемому в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, предполагаемому педофилу.

Как ранее «Комсомолке» сообщил друг обвиняемого, все произошло в минувший четверг, 30 января. На остановке «Гастелло» к 33-летнему мужчине подбежал мальчик и рассказал, что его друга хотят изнасиловать. Владимир бросился на помощь в злополучную квартиру, где удерживали ребенка. Дверь ему открыл неизвестный, которого он впоследствии вытащил на улицу, где завязалась драка. В результате потасовки Владимир сильно избил оппонента, и тот скончался в карете «скорой» от побоев. Позже стало известно, что погибший ранее был судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего .

Несмотря на то, что мужчина фактически спас мальчика от изнасилования, тепереь ему грозит уголовная ответственность за нанесение тяжких телесных, повлекших смерть потерпевшего. В настоящий момент Владимиру избирают меру пресечения в Калининском районном суде.

– Я не хотел убивать, хотел проучить, не знаю, как так все получилось. Надеюсь на домашний арест, – заявил обвиняемый журналистам.

Он пребывает в настоящем шоке от происходящего. В суде также находится его супруга. Она не может сдержать слез. Родители спасенных мальчиков заявили в беседе с журналистом "КП-Уфа" заявили, что по гроб жизни считают себя обязанными Владимиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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