В Уфе родителей просят подписать согласие на обыск детей в школах

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:46:41+03:00

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В Уфе родителей учащихся 71-й школы просят подписать согласие на обыск детей. Образец бланка был обнародован в соцсетях. Школьников будут досматривать на предмет наличия у них «запрещенных к ношению в учебном заведении вещей и веществ». В список входят ножи (в том числе канцелярские), табачные изделия (насвай, снюсы), энергетические напитки и газовые баллончики.

– Я позвонил директору школы №71 Алексеевой Ольге Сергеевне. Она озвучила, что все добровольно, и направлено на обеспечение безопасности школьников, – написал аноним в сообществе Проблемы Уфы и Республики Башкортостан. – По сути и по законодательству - любой досмотр несовершеннолетнего без присутствия родителей или опекунов это нарушение. Но с другой стороны - это безопасность детей.

По данным издания «Медиакорсеть», такую же меру планируют ввести в ряде других школ: №№ 37, 51, 64, 69, 106, 114, 131, 160. Причем во всех перечисленных учебных заведениях бланки выглядят по-разному.

Не исключено, что введение обысков связано с недавним случаем в школе Нижегородки, где 12-летняя девочка ударила ножом собственную сестру.

ИСТОЧНИК KP.RU