В уфимской школе на 12-летнюю ученицу напали с ножом

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:03:16+03:00

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В одной из уфимским школ в ходе ссоры 12-летнюю девочку ударила ножом другая ученица. Пострадавшую с тяжелым ранением доставили в больницу. По данным собственного источника ГТРК «Башкортостан», участницы конфликта являются родственницами.

По предварительной информации, инцидент произошел в одной из школ в Ленинский район башкирской столицы. Об этом корреспонденту «КП-Уфа» сообщила мать учащейся из параллельного класса. По ее словам, сначала о случае рассказали в родительском чате, а ее дочь подтвердила.

По факту случившегося в Следкоме Башкирии начали доследственную проверку. Сейчас на месте происшествия работают сыщики, которые устанавливают все обстоятельства нападения на школьницу.

ИСТОЧНИК KP.RU