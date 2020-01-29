2020-01-29T17:41:17+03:00
Общество

Поиски пропавшей в Уфе матери троих детей прекращены

Женщину искали больше недели
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Пропавшая больше недели назад мать троих детей из Уфы Юлия Гараева нашлась. Как рассказала "КП-Уфа" ее дочь Алина, с ней связался отчим и сообщил, что 40-летняя женщина вернулась домой. Где она находилась все это время, пока не ясно.

Юлия, напомним, пропала 20 января. Поехала из Шакши в район Госцирка за деньгами. Она обещала вернуться домой в тот же день, в крайнем случае - на следующий, но дни все шли, а вестей от Юлии не было.

Старшая дочь женщины и двое несовершеннолетних детей не находили себе места, семья даже подала заявление в полицию. К счастью, все завершилось благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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