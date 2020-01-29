В Уфе при странных обстоятельствах пропала мать троих детей

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:38:50+03:00

О 40-летней Юлии Гараевой нет новостей уже больше недели

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В столице Башкирии разыскивают без вести пропавшую 40-летнюю Юлию Гараеву. Мать троих детей исчезла при странных обстоятельствах 20 января – дома ее ждут старшая дочь и двое несовершеннолетних детей.

- Мы живем в Шакше. 20-го числа мама поехала в Уфу за деньгами в район Госцирка, ей кто-то обещал одолжить. В тот же день или на следующий обещала вернуться домой, но пропала, - говорит ее дочь Алина.

Если вам известно о ее местонахождении, пожалуйста, сообщите по телефонам: 8(962)5309601 – дочь Алины или в полицию 8(999) 7411213.

ИСТОЧНИК KP.RU