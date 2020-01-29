2020-01-29T16:52:14+03:00
Общество

В Башкирии запустили голосование на лучшую эмблему для Года эстетики

Власти предложили 10 вариантов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: министерство ЖКХфото: министерство ЖКХ
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В Башкирии 2020-й объявлен Годом эстетики населенных пунктов. Подготовительный период к нему уже завершен, дело за малым - выбрать эмблему. Для этого министерство ЖКХ запустило опрос. Оргкомитет вынес на суд жителей 10 вариантов. За понравившийся визуальный символ можно проголосовать в официальном паблике МинЖКХ «ВКонтакте». Кроме того, власти рассмотрят и другие предложения по оформлению логотипа. Их нужно присылать на электронный адрес Safonova.TA@bashkortostan.ru.

фото: министерство ЖКХ

фото: министерство ЖКХ

Опрос продлится до 2 февраля. После будут подсчитаны голоса, рассмотрены варианты жителей республики, после чего объявят эмблему-победителя.

Напомним, сегодня, 29 января, министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев попросил граждан принять активное участие в субботниках, «Днях чистоты» и озеленении территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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