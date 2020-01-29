2020-01-29T11:44:05+03:00
Общество

Жителям Башкирии предложат оценить эмблему Года эстетики

Власти наметили план работ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В этом году в приоритете властей благоустройство газонов, тротуаров, освещения и заборовВ этом году в приоритете властей благоустройство газонов, тротуаров, освещения и заборов
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Власти Башкирии приступили к реализации мероприятий, посвященных объявленному в республике Году эстетики. По этому случаю была создана соответствующая эмблема, макет которой вынесут на суд жителей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава регионального министерства ЖКХ Борис Беляев. По его словам, особое внимание благоустройству нужно уделить в связи с 75-летием Великой Победы и проведением Всемирной Фольклориады.

– Очень хочется, чтобы города и населённые пункты выглядели ухоженными и аккуратными, современными и красивыми, – написал Беляев. – Мы приступаем к реализации мероприятий по Году эстетики. Макет эмблемы этого года будет вынесен на обсуждение общественности. План работ уже намечен – газоны, тротуары, освещение, заборы. Всё это нам необходимо привести в порядок.

Министр призвал граждан поддержать «предпринимаемые меры» и принять участие в субботниках, «Днях чистоты» и озеленении территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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