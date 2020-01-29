В Уфе под суд пойдет экс-директор госпредприятия за растрату 40 млн рублей

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:21:28+03:00

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Второй отдел по расследованию особо важных дел СК Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении экс-директора ГУП «Управление административными зданиями» Эльвиры Берг. Ее обвиняют нескольким частям двух статей: «злоупотребление должностными полномочиями» и «присвоение или растрата».

Следствие полагает, что с 2015 по 2018 года по поручению 52-летней чиновницы за счет предприятия «УАЗ» были оплачены коммунальные платежи за нежилые помещения, переданные в аренду ООО «Аврора плюс» и ООО «Марат» и ООО «Восток». Берг также незаконно оплатила троим работникам предприятия за охрану пяти зданий в Уфе более 2,1 млн рублей, хотя по факту никаких услуг не оказывалось – «фактически они являлись разнорабочими на объектах недвижимости, принадлежащих её знакомому» (цитата по СК Башкирии).

– Помимо этого, в 2018 году ГУП РБ «УАЗ» было продано ООО «Аврора Плюс» помещение, расположенное на территории города Уфы, числящееся как старая котельная за 872 тыс. рублей. В действительности же, на этом месте была построена новая котельная, где был осуществлен монтаж дорогостоящего оборудования. Расходы на строительство данного объекта составили около 10 млн рублей, – сообщает пресс-служба регионального СК.

В результате действий Эльвиры Берг «УАЗ» причинен ущерб на сумму более 40 млн рублей. Часть из этой суммы – 16 млн рублей – возместили фирмы «Аврора Плюс», «Восток» и «Марат». Тем временем сама обвиняемая вину в совершенных преступлениях не признала.

В адрес Минземимущества следователи внесли представление, согласно которому ведомству необходимо усилить контроль за подведомственными организациями и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Уголовное дело направят в Кировский районный суд города Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU