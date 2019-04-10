2019-04-10T18:36:33+03:00
Происшествия

В Уфе в отношении бывшей высокопоставленной чиновницы возбудили второе уголовное дело

Экс-подчиненную Евгения Гурьева подозревают в растрате и превышении полномочий
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В истории с уголовным делом экс-чиновницы Эльвиры Берг возник новый поворот – в отношении бывшей подчиненной Евгения Гурьева возбудили второе уголовное дело. Ее обвиняют в растрате чужого имущества в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. По версии следствия, преступление было совершено, когда она занимала должность директора казенного предприятия – «Управления административными зданиями» - ГУП «УАЗ». Организация подчинялась министерству земельных и имущественных отношений Башкирии.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, по версии следствия, в прошлом году ГУП «УАЗ» продало фирме «Аврора Плюс» здание, которое по документам проходило как старая котельная. Цена сделки составила 800 тысяч рублей. В действительности же котельная была новая, на строительство было потрачено более 9,5 млн рублей.

Той же фирме директор госпредприятия передала в аренду нежилые помещения до 2030 года. Предварительно там за счет государства был произведен капремонт и были оплачены коммунальные услуги за три года, хотя по договору аренды это должны были сделать арендаторы.

- В результате преступных действий обвиняемой нарушены права и законные интересы общества и государства, а также предприятию причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 35 млн рублей, - отметили в пресс-службе следкома по Башкирии.

Ранее Эльвиру Берг обвинили в аналогичных преступлениях, но уже по другим эпизодам ее деятельности на высоком посту. Сейчас она находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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