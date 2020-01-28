В Башкирии стали известны подробности гибели заживо погребенного рабочего

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:31:47+03:00

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Стало известно, что стало причиной гибели заживо погребенного монтажника из Башкирии. Собственное расследование завершила Гострудинспекция.

Напомним, инцидент произошел 9 ноября в городе Учалы во время спаивания трубопровода в траншее глубиной около двух метров. При обвале стенки канавы пострадали два работника, еще один оказался под землей. По информации Гострудинспекции, бригада в составе 39-летнего мастера, 31-летнего машиниста экскаватора и 38-летнего монтажника трудилась на участках трубопровода с 1 ноября.

– 9 ноября рыть траншею пришлось двумя тракторами – из-за жесткости грунта. Оставалось спаять последний стык трубопровода, но монтажнику, находящемуся в траншее глубиной около 2,3 метра, никак не удавалось зажать отвод, и коллеги спустились помочь, – передали в ведомстве.

Втроем мужчины все подготовили к сварке, осталось только завершить работы с помощью гидравлического оборудования. Когда к нему подошел монтажник, произошел обвал траншеи. В итоге мужчину придавило к водопроводной трубе (он стоял к ней спиной). Помимо этого, ногу мастера зажало оборудованием, а машинист экскаватора получил ушибы и ссадины от упавших вместе с землей камней.

– Мастер позвонил в МЧС, до приезда специалистов которой они вдвоём пытались откопать засыпанного земляной массой монтажника. Прибывшие спасатели вытащили его из траншеи, но врачи скорой констатировали смерть работника, устроившегося на предприятие всего восемь дней назад, – добавили в Гострудинспекции.

Согласно материалам расследования, причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ, а также отстутствие обучения и проверки знаний требований по охране труда.

ООО ТСК «Стройсервис», работником которого был погибший, привлекут к административной ответственности в виде штрафов. Материалы дела были переданы в следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU