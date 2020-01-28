2020-01-28T13:31:47+03:00
Происшествия

В Башкирии стали известны подробности гибели заживо погребенного рабочего

Гострудинспекция завершила расследование группового несчастного случая
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: Гострудинспекцияфото: Гострудинспекция
Изменить размер текста:

Стало известно, что стало причиной гибели заживо погребенного монтажника из Башкирии. Собственное расследование завершила Гострудинспекция.

Напомним, инцидент произошел 9 ноября в городе Учалы во время спаивания трубопровода в траншее глубиной около двух метров. При обвале стенки канавы пострадали два работника, еще один оказался под землей. По информации Гострудинспекции, бригада в составе 39-летнего мастера, 31-летнего машиниста экскаватора и 38-летнего монтажника трудилась на участках трубопровода с 1 ноября.

– 9 ноября рыть траншею пришлось двумя тракторами – из-за жесткости грунта. Оставалось спаять последний стык трубопровода, но монтажнику, находящемуся в траншее глубиной около 2,3 метра, никак не удавалось зажать отвод, и коллеги спустились помочь, – передали в ведомстве.

Втроем мужчины все подготовили к сварке, осталось только завершить работы с помощью гидравлического оборудования. Когда к нему подошел монтажник, произошел обвал траншеи. В итоге мужчину придавило к водопроводной трубе (он стоял к ней спиной). Помимо этого, ногу мастера зажало оборудованием, а машинист экскаватора получил ушибы и ссадины от упавших вместе с землей камней.

– Мастер позвонил в МЧС, до приезда специалистов которой они вдвоём пытались откопать засыпанного земляной массой монтажника. Прибывшие спасатели вытащили его из траншеи, но врачи скорой констатировали смерть работника, устроившегося на предприятие всего восемь дней назад, – добавили в Гострудинспекции.

Согласно материалам расследования, причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ, а также отстутствие обучения и проверки знаний требований по охране труда.

ООО ТСК «Стройсервис», работником которого был погибший, привлекут к административной ответственности в виде штрафов. Материалы дела были переданы в следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В сгоревшем дотла доме в Башкирии обнаружили труп мужчины
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»
Молодые клиенты ВТБ предпочитают Android
Спикер парламента Башкирии выступил против «особой роли русского народа» в Конституции
В Башкирии работы лишатся более двух тысяч человек
В Уфе 1 февраля состоится «Ярмарка творческих студий»
Правительство Башкирии намерено сократить численность чиновников на 25%
Мечты сбываются в ЖК «Уфимский Кремль»
В Башкирии стали известны подробности гибели заживо погребенного рабочего
В Уфе при столкновении двух грузовиков водителя зажало в кабине
В мэрии Уфы рассказали о двухэтапной корректировке счетов за отопление
В уфимском гипермаркете мужчина едва не устроил резню
В Уфе 1 февраля состоится «Ярмарка творческих студий»
Двух прилетевших в Уфу пассажиров госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Башкирии прекратили поиски 27-летней матери двоих детей
В Уфе хозяин выбросил бойцовскую собаку на мороз из-за сложного возраста
По пути в Уфу сдуло ветром фуру с сухофруктами
Преподаватель БашГУ попалась на взятке
Водитель снегохода пострадал в ДТП с «Нивой» в Башкирии
К 2021 году кинотеатр «Победа» в Уфе превратят в филиал музыкальной школы
Житель Башкирии умер после отказа врача в помощи
Куратор ПФО занял высокий пост в «Башкирской содовой компании»
Власти Башкирии рассказали о судьбе студентов из республики, оказавшихся в зараженном Китае