В Башкирии троих рабочих завалило землей в яме

СЕГОДНЯ 19:26 2019-11-09T19:26:57+03:00

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Сегодня днем, 9 ноября, в Центр управления кризисных ситуаций МЧС поступило сообщение, что в Учалинском районе произошел обвал траншеи. Как оказалось, рабочие выполняли земляные работы: копали траншеи и спаивали части трубопровода на глубине двух метров, когда случился обвал земляных укреплений. Под землей оказались трое рабочих. Прибывшие спасатели вызволили пострадавших из-под завалов, но, к сожалению, одного мужчину 1981 года спасти не удалось. Еще двое пострадавших 1980 и 1988 года рождения с различными травмами переданы медикам и доставлены в больницу. Информация об их состоянии сейчас уточняется.

- Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Башкирии, - уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU