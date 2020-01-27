2020-01-27T15:59:18+03:00
Общество

В Башкирии на камеру засняли снежного паука

Арахнид бодро бегал прямо по снегу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Погода этой зимой в Башкирии настолько теплая, что от спячки просыпаются даже пауки. В доказательство тому – видео, которое снял житель Бурзянского района Динар. На кадрах записи, которую опубликовали «Вести-Башкортостан», можно заметить бодро бегающее прямо по снегу членистоногое.

Каким образом паук вышел из своего логова зимой, остается тайной. По мнению автора ролика, арахнид решил, что уже наступила зима.

Кстати, настоящие морозы в Башкирию придут уже этой ночью. Температура воздуха упадет до -25 градусов.

В Башкирии пауки просыпаются от спячки // 27.01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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