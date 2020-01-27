В Башкирию придут морозы, а потом снова резко потеплеет

Конец января решил напомнить жителям Башкирии, что за окном зима. На днях в регионе похолодает до -30 градусов. Однако ненадолго – уже в середине недели снова станет тепло.

По-настоящему морозно станет ночью 28 января: температура воздуха в Уфе составит -15, -20. А в некоторых районах столбик термометра покажет -25, -27 градусов. Осадков и ветра не ожидается.

В среду, 29 января, ночью обойдется без осадков, днем пройдет слабый снег. Ночью температура воздуха на территории Башкирии снизится до -19, -24 градусов, а в горных районах и вовсе прогнозируется -30, -31 градус. Днем будет значительно теплее, -10, -15 градусов.

Уже в четверг резко потеплеет и пойдет снег. По данным Башгидромета, столбик термометра поднимется до -4 градусов днем и до -10 ночью. Осадков будет много.

В пятницу 31 января пройдет небольшой снег, выглянет солнце. Температура воздуха составит -4 градусов днем и -7 ночью.

В субботу 1 февраля Башкирию вновь завалит снегом, ожидаются большие осадки во всех районах республики. На улице будет тепло – всего -2 градуса днем и -4 ночью. Такой же характер погоды сохранится на воскресенье. Только в этот день еще поднимется ветер, и в некоторых районах пройдет метель.