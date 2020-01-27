В Башкирии очевидцы засняли на видео последствия аварии, в которой погибли отец и дочь

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:23:15+03:00

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В сети появилось видео с места аварии, в которой сегодня 26 января погибли отец и дочь в Бирском районе. Как ранее сообщала «КП – Уфа», на автодороге Уфа-Янаул столкнулись фура и «Лада». Удар был такой силы, что на месте погибли водитель легковушки и его несовершеннолетняя дочь.

Очевидцы выложили видео в социальные сети. На записях видно, что из искореженного автомобиля спасатели только что достали тела погибших и положили их на землю.

Сейчас необходимо выяснить, при каких обстоятельствах произошла эта серьезная авария.

Отметим, что участок, на котором произошло ДТП, был аварийным. Днем ранее в районе Романовского леса установили знаки, ограничивающие движение на протяжении шести километров.

Смертельная авария на трассе в Башкирии // 26.01.

ИСТОЧНИК KP.RU