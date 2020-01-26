В Башкирии в ДТП погибли отец и маленькая дочь

26 Янв. 2020 2020-01-26T10:27:31+03:00

Из искореженного автомобиля спасатели достали тела водителя и его маленькой дочери

Изменить размер текста: A A

Сегодня рано утром 26 января в Бирском районе Башкирии произошла смертельная авария.

Около 9 часов на 88 км автодороги Уфа-Янаул недалеко от деревни Романовка столкнулись встречные «Лада Калина» и грузовик «Volvo». От сильного удара легковушку выбросило в кювет. Из искореженного автомобиля спасатели достали тела водителя и его маленькой дочери. К сожалению, спасти их было уже невозможно.

Сейчас на месте ДТП работают полиция и другие службы. Подробности уточняются. Предстоит выяснить, при каких обстоятельствах произошла эта серьезная авария.

Отметим, что участок, на котором произошло ДТП, был аварийным. Днем ранее в районе Романовского леса установили знаки, ограничивающие движение на протяжении шести километров.

Отметим, что участок, на котором произошло ДТП, был аварийным.

ИСТОЧНИК KP.RU