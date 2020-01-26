2020-01-26T10:27:31+03:00
Происшествия

В Башкирии в ДТП погибли отец и маленькая дочь

Авария случилась рано утром 26 января
Эльвина АПАРИНА
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Из искореженного автомобиля спасатели достали тела водителя и его маленькой дочериИз искореженного автомобиля спасатели достали тела водителя и его маленькой дочери
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Сегодня рано утром 26 января в Бирском районе Башкирии произошла смертельная авария.

Около 9 часов на 88 км автодороги Уфа-Янаул недалеко от деревни Романовка столкнулись встречные «Лада Калина» и грузовик «Volvo». От сильного удара легковушку выбросило в кювет. Из искореженного автомобиля спасатели достали тела водителя и его маленькой дочери. К сожалению, спасти их было уже невозможно.

Сейчас на месте ДТП работают полиция и другие службы. Подробности уточняются. Предстоит выяснить, при каких обстоятельствах произошла эта серьезная авария.

Отметим, что участок, на котором произошло ДТП, был аварийным. Днем ранее в районе Романовского леса установили знаки, ограничивающие движение на протяжении шести километров.

Отметим, что участок, на котором произошло ДТП, был аварийным.

Отметим, что участок, на котором произошло ДТП, был аварийным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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