Строительство Восточного выезда из Уфы начнут уже в марте 2020 года

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:45:21+03:00

Радий Хабиров рассказал об этом во время встречи с турецким послом

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Полномасштабное строительство масштабного Восточного выезда из Уфы начнут уже весной 2020 года.

Напомним, что во второй половине 2019 года власти республики заморозили амбициозное строительство выезда из Уфы в сторону федеральной трассы М-5. Изначально предполагалось, что стройка закончится уже к 2021 году, но руководство региона решило «пересмотреть условия, чтобы снизить финансовую нагрузку».

Сегодня во время встречи с турецким послом Мехметом Самсаром Радий Хабиров заявил, что первые работы на объекте начнутся уже в начале февраля 2020 года. К марту власти планируют полноценный старт работы.

Заниматься строительством Восточного выезда будет турецкая компания, которая уже получила авансовый платеж. Всего же строительство объекта оценили в 33,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU