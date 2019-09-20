2019-09-20T14:03:24+03:00
Общество

В Уфе заморозили проект строительства подземного тоннеля

Республика хочет снизить нагрузку на региональный фонд
Рустем АХУНОВ
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Власти Башкирии отложили строительство «Восточного выезда»Власти Башкирии отложили строительство «Восточного выезда»
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В Уфе на неизвестное время заморозили проект строительства «Восточного выезда».

Напомним, что ранее в Башкирии решили все-таки достроить тоннель, который напрямую соединит столицу республики и федеральную трассу М-5. По данным ИА «Башинорм», затраты на проект должны были составить порядка 34,5 миллиардов рублей. Предполагалось, что стройка закончится в конце 2021 года. Согласно существующему плану, работами должны была заняться турецкая строительная компания.

Сегодня глава госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов сообщил, что правительство республики желает пересмотреть условий, на которых оно участвует в проекте для того, чтобы снизить финансовую нагрузку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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