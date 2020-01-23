«Сердце не выдержало»: в Башкирии скончалась женщина, похоронившая сначала мужа, а затем и ребенка

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:56:20+03:00

По Лилии скорбит весь город – женщину все помнят только с хорошей стороны: добрая, светлая и отзывчивая.

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 23 января в Башкирии оборвалась жизнь Лилии Г., жительницы Дюртюлей. Женщина скончалась от инсульта – последние три месяца она тяжело переживала смерть своего сына, который скончался в Подмосковье в конце октября. Как ранее писала «Комсомолка», Рустам уехал на заработки в Подольск, где погиб.

- Лилии стало плохо в понедельник, ее забрала скорая в реанимацию. Четыре дня пытались спасти ее, но все тщетно. Сегодня она умерла, - сказала «Комсомолке» ее подруга Альбина.

По Лилии скорбит весь город – женщину все помнят только с хорошей стороны: добрая, светлая и отзывчивая.

- Да, она была душой компании всегда. Обидно, что ей много пришлось пережить. Инсульт, и сердце не выдержало, - пишет Марсель Д.

Судьба испытывает ее не в первый раз – три года назад Лилии пришлось похоронить и своего супруга. У женщины осталось две дочери – одна живет с супругом в Нефтекамске, а вторая жила с ней, младшей всего 16 лет. Она учится в 10 классе. Сейчас местные жители собирают родственникам материальную помощь.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким умершей.

ИСТОЧНИК KP.RU