2019-10-25T17:36:22+03:00
Происшествия

«Позвонили с морга – сказали забрать тело»: житель Башкирии погиб загадочной смертью в Подмосковье

Сейчас за ним выехала мать
Эльвина АПАРИНА
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Рустам не успел построить свою семьюРустам не успел построить свою семью
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Уроженец Дюртюлей Рустам Г. в начале сентября 2019 года решил изменить свою жизнь и перебраться ближе к столице на работу. Мужчина нашел вакансию в Подольске, уехал туда и остался работать на складе товаров. Только вместо достойной жизни и заработка он нашел свою смерть. На днях мужчина погиб, а его родные до сих пор не знают, как это произошло.

ЧУВСТВОВАЛА, ЧТО ЧТО-ТО СЛУЧИТСЯ

Мать Рустама Лилия почувствовала неладное, когда ее сын только собрался уезжать из родного дома.

- Она ко мне зашла и говорит, мол, Рустам уезжает. Говорит «Я так переживаю за него, чувствую что-то нехорошее. А вдруг с ним что-то случится, как мне его забирать потом?», - рассказала «Комсомолке» близкая подруга семьи.

К сожалению, так и вышло, материнское сердце не зря почувствовало беду. На днях рано утром ей позвонили с морга и попросили забрать тело.

- Она забежала к нам, говорит Рустам умер, что случилось, не знаю. Позвонили сразу с морга, тело попросили забрать, - продолжает женщина.

Два года назад Лилия потеряла супруга, и смерть сына стала для нее сильным ударом. Неравнодушные горожане помогли собрать деньги на транспортировку тела и сегодня, 25 октября, Лилия наняла машину и выехала на ней забирать тело своего сына. Дома у нее остались две дочери, которые готовятся к похоронам родного брата.

Свою семью Рустам построить еще не успел, но очень мечтал о своих детях. Поначалу он трудился в одном из развлекательных центров Дюртюлей, а затем уехал в поисках счастливой жизни.

В обстоятельствах его смерти сейчас разбираются правоохранительные органы. Точную причину смерти скажут после проведенной экспертизы.

Рустама похоронят в родном городе. Точной даты похорон пока нет, она зависит от того, когда Лилия вернется домой с его телом.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Рустама Г. и следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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