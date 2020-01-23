Глава района Уфы заблокировал горожанку вместо того, чтобы решить проблему с сугробом

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:43:29+03:00

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Глава Октярьского района Уфы Сергей Плотников заблокировал жительницу города из-за жалобы на неубранный снег.

Как рассказала сама Екатерина Раевская, первую половину января она добивалась того, чтобы коммунальщики почистили двор и проезды по улице Парковой, но все попытки оказались тщетны. Тогда 16 января она решила обратиться напрямую к главе Октябрьского района Уфы Сергею Плотникову.

- Да, появился трактор. 10 минут пошкрябал одну дорогу. Видимо, это была фотосессия, позже отправленная в администрацию. На этом все. Чистить остальное, долбить лед или хотя бы посыпать этот лед песком никто не стал.

После этого женщина вновь написала главе района в соцсетях и приложила фотографии неубранного снега, чтобы не быть голословной.

В качестве доказательства уфимка прикрепила скриншот со страницы главы района

- Чуда опять не случилось. Тогда я написала о проблеме на странице Ульфата Мустафина (мэр Уфы – прим. ред.) Администрация города отправила мое сообщение администрации района. Мне пишут ответ, мол, по графику уборка у вас завтра. После этого я обнаружила, что была заблокирована главной администрации Октябрьского района Уфы. Человек, вместо того, чтобы решить вопрос просто заблокировал меня, видимо, чтобы не мешала, - жалуется уфимка.

Напомним, что накануне глава Башкирии Радий Хабиров за критику в соцсетях заблокировал молодую мать-одиночку из села Иглино.

ИСТОЧНИК KP.RU