Многодетную мать-одиночку из Башкирии заблокировали за критику на странице Радия Хабирова

22 Янв. 2020 2020-01-22T20:42:39+03:00

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Многодетную мать-одиночку из Иглино Оксану Хазиахметову заблокировали на личной страничке Радия Хабирова в соцсетях из-за критических замечаний и возмущенных высказываний. Как рассказала женщина в беседе с UFA1, все началось с того, что Оксана высказала свое мнение о выделенной для двухлетней Софии Гизатуллиной (девочке с деформированным лицом из Стерлитамака – ред.) квартире со всеми удобствами, хотя в республике сотни семей с детьми-инвалидами годами стоят в очереди на улучшение жилищных условий.

—Там и родители работают, и бабушка с дедушкой получают пенсию. Но им квартиру выделили, а тысячи семей стоят в очереди и ждут годами. Я писала Хабирову: «Почему о других не думаете? На одном случае пропиарились, и всё. Даете — так всем давайте, почему ущемляете других детей?», — говорит Оксана.

А во второй раз женщина возмутилась, что на банкет международной делегации из бюджета выделили 1,5 миллиона рублей, но при этом подчеркивает, что «писала без мата и оскорблений».

Возмущение Оксаны вполне обоснованы: она проживает с детьми в съемной квартире в поселке. Бывший муж алименты не платит, а младшему ребенку требуется серьезное лечение и операции. Поэтому денег на содержание в семье катастрофически не хватает. Оксана давно стоит в очереди на получение новой квартиры, но очередь двигается настолько медленно, что получит жилье женщина такими темпами только через сто лет. И в такой ситуации слышать, что огромные суммы выделяются на банкеты и праздники, а кто-то получает квартиру без очереди «ради хайпа» женщине горько и обидно.

ИСТОЧНИК KP.RU