2020-01-22T20:42:39+03:00
Общество

Многодетную мать-одиночку из Башкирии заблокировали за критику на странице Радия Хабирова

Женщина возмутилась, почему Соне Гизатуллиной выдали квартиру, а остальные вынуждены стоять в очереди
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Многодетную мать-одиночку из Иглино Оксану Хазиахметову заблокировали на личной страничке Радия Хабирова в соцсетях из-за критических замечаний и возмущенных высказываний. Как рассказала женщина в беседе с UFA1, все началось с того, что Оксана высказала свое мнение о выделенной для двухлетней Софии Гизатуллиной (девочке с деформированным лицом из Стерлитамака – ред.) квартире со всеми удобствами, хотя в республике сотни семей с детьми-инвалидами годами стоят в очереди на улучшение жилищных условий.

—Там и родители работают, и бабушка с дедушкой получают пенсию. Но им квартиру выделили, а тысячи семей стоят в очереди и ждут годами. Я писала Хабирову: «Почему о других не думаете? На одном случае пропиарились, и всё. Даете — так всем давайте, почему ущемляете других детей?», — говорит Оксана.

А во второй раз женщина возмутилась, что на банкет международной делегации из бюджета выделили 1,5 миллиона рублей, но при этом подчеркивает, что «писала без мата и оскорблений».

Возмущение Оксаны вполне обоснованы: она проживает с детьми в съемной квартире в поселке. Бывший муж алименты не платит, а младшему ребенку требуется серьезное лечение и операции. Поэтому денег на содержание в семье катастрофически не хватает. Оксана давно стоит в очереди на получение новой квартиры, но очередь двигается настолько медленно, что получит жилье женщина такими темпами только через сто лет. И в такой ситуации слышать, что огромные суммы выделяются на банкеты и праздники, а кто-то получает квартиру без очереди «ради хайпа» женщине горько и обидно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Многодетную мать-одиночку из Башкирии заблокировали за критику на странице Радия Хабирова
Годовалый ребенок из Башкирии застрял в запертой машине
В Уфе построят завод по переработке использованных батареек
Радий Хабиров назвал башкир «такими же выносливыми, как и башкирские лошадки»
В Башкирии спасатели вытащили из колодца умирающую от холода собаку
Житель Башкирии выбросил во двор загоревшийся диван и отправился спать
«Не зря я живу»: звезда башкирской эстрады Фидан Гафаров прокомментировал свою «смерть»
Поиски пропавшего год назад молодого уфимца закончились трагедией
ВС Башкирии оправдал медсестру, которую обвинили в смерти 17-школьницы во время урока
Сирота из Уфы, которой не дают квартиру 20 лет, вышла на одиночный пикет: теперь ей звонят органы опеки и интересуются детьми
Хабиров вручил госнаграду вице-премьеру, прославившемуся благодаря своей дочери
В Башкирии администрация города задолжала подрядчикам капремонта 22 млн рублей
Дерзкое ограбление: в Уфе неизвестные обокрали секс-шоп
Следовавший в Дубай самолет едва не совершил вынужденную посадку в Иране из-за буйной уфимки
Ultherapy®
В частном доме в Башкирии заживо сгорел мужчина
ВТБ увеличил эмиссию карт «Мир» в 1,5 раза
В Башкирии задержали учителя музыки, показывавшего девочкам свои половые органы
Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей
На окраине Уфы засняли истребитель
ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей в 2019 году
Стали известны подробности смертельного ДТП с «Камазом» в Башкирии
«Казалось, нас завалит»: почтальонка из Башкирии рассказала, как спасла на пожаре 20 человек
Километр разметки термопластиком обходится Башкирии в 64 тысячи рублей
Правозащитник рассказал о смерти подростка в уфимском СИЗО
Определены компании, которые займутся капитальным ремонтом домов в Башкирии