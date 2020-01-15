В Башкирии будут судить педиатра, которого винят в смерти 16-летней девушки

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:07:15+03:00

Врач не усмотрел серьезный проблем со здоровьем у юной пациентки Фото: Олег ЗОЛОТО

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Прокуратура Аургазинского района Башкирии передала в суд уголовное дело в отношении 31-летнего педиатра Толбазинской ЦРБ. Ее обвиняют в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнениях профессиональных обязанностей».

По версии следствия, в феврале 2019 года в больницу доставили 16-летнюю девушку с острым респираторным заболеванием. Во время осмотра врач недооценил тяжесть болезни юной пациентки, отказал в госпитализации и с выписанным лечением отправил домой. Впоследствии у несовершеннолетней ухудшилось здоровье, и она умерла.

– Согласно заключению экспертов при оказании правильной, своевременной и квалифицированной медицинской помощи жизнь девушки могла быть спасена, – отметили в прокуратуре.

Обвиняемая вину в совершении преступления не признала. Уголовное дело передано в Гафурийский межрайонный суд.

Ранее «Комсомолка» также сообщала, что на следующий день после посещения больницы, когда девушке стало плохо, ее родители обратились в станцию «скорой» и получили отказ из-за отсутствия свободного транспорта. Они повезли свою дочь самостоятельно, но школьница скончалась по дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU