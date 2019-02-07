2019-02-07T18:30:52+03:00
Происшествия

В Башкирии школьница скончалась по пути в больницу

Скорая отказалась везти девушку, сославшись на отсутствие свободных карет
Яна Базекина
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Фельдшеры сослались на отсутствие свободных автомобилей и не приехали на вызовФельдшеры сослались на отсутствие свободных автомобилей и не приехали на вызовФото: Олег ЗОЛОТО
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На днях в Башкирии произошел вопиющий инцидент: 16-летняя школьница из села Тряпино Аургазинского района скончалась по дороге в больницу, причем везли ее туда родители, а скорая сослалась на отсутствие свободных машин.

Как сообщает издание «Аургазинский вестник», за день до своей смерти школьница была на приеме у педиатра в Толбазинской ЦРБ, где ей выписали лечение и отправили домой. Но уже на следующий день девушка почувствовала себя хуже, и родители обратились на станцию скорой помощи в Толбазах, но получили отказ, поскольку не было свободного транспорта. Родители решили самостоятельно отвезти дочь в больницу на машине, но школьница умерла по дороге. Родители также утверждают, что до этого просили педиатра госпитализировать девушку, но снова получили отказ – мол, в отделении нет свободных мест, лечитесь дома.

Районная прокуратура совместно с представителями Росздравнадзора Башкирии проводит проверку, в ходе которой будут выяснены причина смерти девушки и все обстоятельства произошедшего. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг сотрудниками районной больницы, приведшего к смерти несовершеннолетнего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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