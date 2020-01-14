2020-01-14T14:09:05+03:00
Происшествия

СК заинтересовался случаем в Башкирии, где 7-летнему ребенку проломило голову сосулькой

Врачи зашили рану мальчику
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

СК Башкирии проведет проверку по факту случая в городе Салавате, где семилетнему ребенку во время прогулки проломило голову сосулькой. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, об инциденте рассказала мама мальчика. По ее словам, 11 января, когда ее ребенок гулял во дворе по улице Ключевая, с крыши на него упала сосулька. В итоге мальчик получил две раны, одну из которых пришлось зашивать. Все могло бы закончиться куда плачевнее, если бы у пострадавшего не было толстой зимней шапки.

Женщина подала заявление в полицию. Она намерена привлечь к ответственности управляющую компанию. В настоящий момент сотрудников местного ЖКХ и очевидцев опрашивают следователи. Правоохранители назначили судмедэкспертизу, чтобы оценить тяжесть вреда. По итогам следственных мероприятий будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На полицейскую из Башкирии набросились во время пьяной вечеринки
СК заинтересовался случаем в Башкирии, где 7-летнему ребенку проломило голову сосулькой
Власти Уфы для борьбы со снегом закупят еще 55 единиц коммунальной техники
Правительство Башкирии сохранит господдержку малого бизнеса в селах на уровне 1 млрд рублей
На первый матч хоккейного «Кировца» в Уфе пришли 10 зрителей, их охраняли 12 человек
В Уфе после наезда внедорожника госпитализировали 8-летнего ребенка
Башкирия потратит 1,5 млрд рублей на интеллектуальную транспортную систему
Дисциплинарный комитет КХЛ наказал капитана «Салавата Юлаева» четырехматчевой дисквалификацией
Уфимка потеряла больше 150 тысяч рублей после визита незнакомца
Уфимец избил стоматолога до потери сознания, когда тот удалял зуб
Житель Башкирии надругался над женщиной-инвалидом
Стала известна судьба пропавшего в горах Башкирии мужчины
Национальный симфонический оркестр РБ примет участие в программе «Всероссийские филармонические сезоны»
В Башкирии мандат умершего депутата КПРФ передали однопартийцу
В Башкирии направят на развитие сел 4,7 млрд рублей за три года
Уфимских автомобилистов будут штрафовать за парковку у мусорных баков
Коммунальщики Уфы работают в усиленном режиме из-за плохой погоды