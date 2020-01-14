СК заинтересовался случаем в Башкирии, где 7-летнему ребенку проломило голову сосулькой

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:09:05+03:00

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СК Башкирии проведет проверку по факту случая в городе Салавате, где семилетнему ребенку во время прогулки проломило голову сосулькой. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, об инциденте рассказала мама мальчика. По ее словам, 11 января, когда ее ребенок гулял во дворе по улице Ключевая, с крыши на него упала сосулька. В итоге мальчик получил две раны, одну из которых пришлось зашивать. Все могло бы закончиться куда плачевнее, если бы у пострадавшего не было толстой зимней шапки.

Женщина подала заявление в полицию. Она намерена привлечь к ответственности управляющую компанию. В настоящий момент сотрудников местного ЖКХ и очевидцев опрашивают следователи. Правоохранители назначили судмедэкспертизу, чтобы оценить тяжесть вреда. По итогам следственных мероприятий будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU