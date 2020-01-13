2020-01-13T09:03:39+03:00
Происшествия

В Башкирии подросток проломил голову, гуляя по улице

Медикам пришлось зашивать рану
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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В башкирском городе Салавате подростку пробило голову сосулькой. Об этом рассказать мать пострадавшего в городском сообществе «ВКонтакте». По словам женщины, ее сын получил две раны. Одну них пришлось зашивать.

– 11 января во второй половине дня у нас во дворе по улице Ключевая на моего сына с крыши упала сосулька прям на голову, и проломило голову. Он в итоге получил 2 раны, одну из них пришлось зашить. Если бы не толстая зимняя шапка... Трагедии бы не избежать, – пишет Зулия.

По словам женщины, на помощь к ее сыну бросился проходивший мимо мужчина. Он помог пострадавшему мальчику. Мать потерпевшего уже подала заявление в полицию, чтобы привлечь к ответственности управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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