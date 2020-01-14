В Башкирии мандат умершего депутата КПРФ передали однопартийцу

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:16:47+03:00

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В состав башкирского парламента вошел новый депутат. Мандат умершего в прошлом году депутата Госсобрания от КПРФ Анатолия Веськина получил его однопартиец Сергей Колесников. Такое решение принял региональный реском «коммунистов». Процедура дополнительных выборов в данном случае не была предусмотрена, поскольку Веськин избирался по единому республиканскому округу.

Согласно справке, приведенной пресс-службой парламента Башкирии, Сергей Колесников родился в 1976 году в городе Ташкенте. Окончил Кумертауский горный колледж. Трудовую деятельность начал в 21 год в качестве индивидуального предпринимателя. В 2003-2005 годах работал инженером по ремонту автомобилей, а после – директором мелеузовского филиала компании «Баштехконтроль». С 2009 года занимает должность директора ООО «Динамика» (Мелеуз). С 2012 по 2013 годы был помощником депутата Госдумы Андрея Тычинина. Избирался депутатам горсовета Мелеуза второго и третьего созывов и депутатом Госсобрания пятого созыва.

ИСТОЧНИК KP.RU