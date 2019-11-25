2019-11-25T11:17:42+03:00
Общество

В Башкирии скончался депутат Госсобрания

Председатель парламента принес свои соболезнования родным и близким умершего
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Веськин скончался на 64-м году жизниВеськин скончался на 64-м году жизни
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В Башкирии на 64 году жизни скончался депутат Госсобрания-Курултая республики Анатолий Веськин, сообщает пресс-служба регионального парламента. Соболезнования родным и близким умершего принес председатель законодательного органа Константин Толкачев.

– Это невосполнимая утрата как для семьи, так и для коллег по депутатскому корпусу, для многочисленных избирателей, большого количества людей, знавших Анатолия Ивановича, ценивших его как мастера своего дела, активного общественного деятеля, замечательного человека, – соболезнует Толкачев.

Сегодня, 25 ноября, депутата похоронили на исторической родине в селе Федоровка. Накануне в Мелеузе, где последнее время проживал парламентарий, состоялось прощание.

В Госсобрание г-н Веськин был избран в 2018 году от фракции КПРФ. Решение о передаче его мандата будет приниматься на партийном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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