В Башкирии глава района прокомментировал погром на сельском кладбище

13 Янв. 2020 2020-01-13T19:43:46+03:00

В результате «уборки» на погосте были повреждены ограды трех могил

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В минувшие выходные в социальных сетях в Башкирии появилась информация о настоящем погроме на сельском кладбище в Бураевском районе. Местный житель пришел навестить родственников и обнаружил, что из-за поваленных деревьев были повреждены три ограды на могилах. Он сфотографировал этот «погром» и обратился в администрацию района с требованием разобраться.

И вот, спустя несколько дней появился комментарий главы Бураевского района Рустама Исхакова. В беседе с корреспондентами издания ГорОбзор.ру он заявил, что виновные установлены и понесут наказание за свой поступок.

- Администрация Бураевского сельсовета приносит искренние извинения родным и близким похороненных и обязуется восстановить ограды могил силами МБУ ДЖКХ «БуРай». Виновные лица будут наказаны, - заявил изданию Рустам Исхаков.

По словам главы района, ограды могил были повреждены после того, как смотритель кладбища решил срубить на погосте деревья. По данным чиновника, свои действия он ни с кем не согласовывал. Теперь его собираются уволить.

Оградки могил, которые были повреждены, начнут восстанавливать уже с сегодняшнего дня, 13 января.

ИСТОЧНИК KP.RU