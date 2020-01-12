В Башкирии неизвестные устроили погром на кладбище

12 Янв. 2020 2020-01-12T18:48:45+03:00

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Настоящий погром случился на кладбище в селе Бураево – здесь злоумышленники проникли на территорию и спилили деревья, которые попросту упали на могилы. Крупные растения разломали ограды и памятники.

Родственники обнаружили могилы своих близких в таком страшном состоянии и выложили фотографии с места в социальные сети.

- Были вчера на кладбище, пришли навестить могилы своих родственников, и обнаружили вот такую ужасающую картину. Визуально видно, как небрежно спиливали деревья в старой части кладбища, которые при падении разрушили ограды как минимум пяти могил, - написал местный житель.

Мужчина попросил разобраться администрацию района в сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU