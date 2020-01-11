2020-01-11T07:04:40+03:00
Общество

Пропавшая под Новый год мать двоих детей из Уфы рассказала, где находилась девять дней

24-летняя Валерия Хлобыстова исчезла еще 1 января
Эльвина АПАРИНА
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Все эти девять дней дома ее ждали двое детей.Все эти девять дней дома ее ждали двое детей.
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В Уфе прекратили поиски 24-летней Валерии Хлобыстовой, которая пропала сразу после Нового года. Муж пропавшей сообщил, что та вернулась домой.

- Пришла домой, все хорошо, - сказал супруг корреспонденту «КП-Уфа». Также мужчина поблагодарил всех, кто помогал ему в поисках.

В свое оправдание Валерия сказала супругу, что гуляла с подругой все эти дни и отмечала Новый год.

Напомним, что уфимка пропала 1 января в районе трех часов дня. Муж Валерии отлучился на полчаса из дома, а когда вернулся, супруги там уже не было. О своем уходе она его не предупреждала. Все эти девять дней дома ее ждали двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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