В Уфе в первый день года пропала молодая мать двоих детей: к делу подключилась полиция
Семья 24-летней Валерии Хлобыстовой из Уфы уже неделю не может связаться с девушкой. Молодая мама двух детей пропала 1 января в районе трех часов дня. Муж Валерии отлучился на полчаса из дома, а когда вернулся, супруги там уже не было. О своем уходе она его не предупреждала.
Сначала близкие пропавшей попытались отыскать ее своими силами, но не преуспели. В итоге спустя пару дней заявление о пропаже Валерии легло на стол полиции. В МВД Башкирии информацию подтвердили - девушка действительно находится в розыске. Параллельно кампанию по поиску уфимки развернули в соцсетях.
Всех, кто видел Валерию, или предполагает, где она может находиться, просят связаться с ее братом - 8 919 615 07 15.
ИСТОЧНИК KP.RU