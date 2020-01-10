В суде пересмотрят дело на 25 млн рублей о сносе памятника культуры врачами из Уфы

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:59:53+03:00

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Ленинский районный суд Уфы отменил собственное решение о взыскании 25 млн рублей с врачей из Уфы, который снесли памятник архитектуры. Речь идет об уже разрушенном здании на улице Нехаева, 110. Судебное заседание прошло сегодня, 10 января.

Решение о взыскании 25 млн рублей с собственника здания Фината Нигманова было вынесено 16 декабря. В тот день ответчик не присутствовал на заседании и свои интересы защищать не мог. Именно это и стало поводом для того, чтобы отменить вердикт и пересмотреть дело. Первый процесс состоится 28 января.

Напомним, в 2016 году семья врачей Нигмановых из Уфы купила дома за 700 тысяч рублей в микрорайоне Нижегородка. Он находился в полуразрушенном состоянии, и жить там было невозможно. Финат решил снести здание. После сноса к супругам заявились чиновники Башкультнаследия. Они заявили, что разрушенный дом – памятник архитектуры. Дело дошло до Ленинского суда, который 16 декабря и вынес решение о взыскании с собственника 25 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU