2020-01-10T13:59:53+03:00
Общество

В суде пересмотрят дело на 25 млн рублей о сносе памятника культуры врачами из Уфы

Новый процесс состоится 28 января
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Памятник архитектуры находился в микрорайоне НижегородкаПамятник архитектуры находился в микрорайоне Нижегородка
Изменить размер текста:

Ленинский районный суд Уфы отменил собственное решение о взыскании 25 млн рублей с врачей из Уфы, который снесли памятник архитектуры. Речь идет об уже разрушенном здании на улице Нехаева, 110. Судебное заседание прошло сегодня, 10 января.

Решение о взыскании 25 млн рублей с собственника здания Фината Нигманова было вынесено 16 декабря. В тот день ответчик не присутствовал на заседании и свои интересы защищать не мог. Именно это и стало поводом для того, чтобы отменить вердикт и пересмотреть дело. Первый процесс состоится 28 января.

Напомним, в 2016 году семья врачей Нигмановых из Уфы купила дома за 700 тысяч рублей в микрорайоне Нижегородка. Он находился в полуразрушенном состоянии, и жить там было невозможно. Финат решил снести здание. После сноса к супругам заявились чиновники Башкультнаследия. Они заявили, что разрушенный дом – памятник архитектуры. Дело дошло до Ленинского суда, который 16 декабря и вынес решение о взыскании с собственника 25 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От 1 до 50 тысяч рублей: в Башкирии ввели новые штрафы для автомобилистов
30 тонн макулатуры собрали работники предприятий ГК «ТАУ» в рамках экологического проекта «бумажный бум»
В суде пересмотрят дело на 25 млн рублей о сносе памятника культуры врачами из Уфы
В Уфе беременная женщина получила проникающее ранение живота
Уфимцев шокировали огромные суммы в платежках за отопление: в «БашРТС» объяснили, в чем дело
Спасатели прекратили поиски пропавшего в Уфе Артема Мазова и двоих его детей
Московский инвестор хочет обновить освещение в Уфе за 3,8 млрд рублей
Пресс-секретарем Радия Хабирова стала 24-летняя выпускница БашГУ
В многоквартирном доме в центре Уфы вспыхнул пожар
«Эффект – налицо»: Радий Хабиров – об антиалкогольной кампании в Башкирии
«Из-за таких страдают водители»: в Уфе на камеру засняли бродящую посреди проезжей части пенсионерку
В Башкирии два молкомбината производили продукцию из неизвестного сырья
«Умаялся»: уфимцы пожалели водителя снегоуборочной машины, уснувшего за рулем
В Уфе столкнулись Toyota RAV4 и ВАЗ-2115: пострадал молодой парень
В Уфе начнут выпускать до 100 новых троллейбусов в год
Уфимских водителей ожидают массовые проверки на дорогах
Следователи заинтересовались гибелью 24-летнего парня в батутном центре Стерлитамака
Радий Хабиров уверил, что школьники из Башкирии больше не будут бояться лечить зубы
«Теперь ты ангел»: на трассе в Башкирии разбилась молодая девушка
В Башкирии три человека погибли, отравившись угарным газом
Радий Хабиров снова подколол мэра Уфы из-за снегопада
Предприятие из Башкирии обмануло Министерство сельского хозяйства на 670 тысяч рублей
«Как же рано ты ушёл от нас»: 15-летний подросток из Башкирии скончался при невыясненных обстоятельствах
Радий Хабиров попал в ТОП губернаторов с самыми «живыми» аккаунтами в соцсетях
Молодого жителя Башкирии привлекли к ответственности за пост «ВКонтакте»
Полицейские сняли с рейса самолета буйного пассажира из Башкирии