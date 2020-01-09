«Теперь ты ангел»: на трассе в Башкирии разбилась молодая девушка

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:45:12+03:00

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Стала известна личность девушки, которая погибла в аварии 7 января в Белорецком районе. Как ранее сообщала «КП-Уфа», на автодороге Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись «Toyota Highlander» и «Volkswagen Polo». Удар был такой силы, что вторая иномарка перевернулась и превратилась в груду металла.

В аварии погибла 27-летняя Юлия А., водитель второй иномарки. Молодая девушка получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте аварии.

Известно, что Юлия сама не справилась с управлением на повороте, вылетела на встречную полосу юзом, где лоб в лоб столкнулась с внедорожником. Водителем «Toyota Highlander» оказался житель Челябинской области.

- Люблю тебя, теперь ты ангел буквально, хотя была им всегда, - скорбит по Юлии подруга.

Построить семью и родить детей Юлия не успела.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU