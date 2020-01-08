В столкновении двух иномарок в Башкирии погибла 27-летняя девушка

8 Янв. 2020 2020-01-08T11:24:35+03:00

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Накануне 7 января в Башкирии произошло смертельное ДТП. Как рассказали в ГИБДД по РБ, на трассе Уфа-Белорецк-Магнитогорск произошло лобовое столкновение двух автомобилей Toyota Highlander и Volkswagen Polo. Удар был такой силы, что вторая иномарка перевернулась и превратилась в груду металла. Пока неизвестно, по чьей вине произошла трагедия.

К сожалению, не обошлось без погибших. Авария оборвала жизнь 27-летней девушки. В ведомстве не сообщили, из какого автомобиля погибшая, информация уточняется.

По факту ДТП начато разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU