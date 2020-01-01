Глава Башкирии сказал, каких людей не подпустит к госаппарату

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:50:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В своей новогодней речи глава Башкирии Радий Хабиров затронул проблему чиновничества и рассказал, кто не должны работать на государственной службе. В госаппарате, считает руководителя региона, не место «хамам», а также «безответственным и чёрствым» людям.

По словам Хабиров, с теми людьми, кто его не услышал, пришлось немедленно расстаться. Глава Башкирии также признался, что весь 2019 год он выполнял для себя «первую и главную задачу» – «старался встряхнуть управленческий аппарат», чтобы коллеги и подчиненные работали с жителями республики «с открытой душой и открытым сердцем».

ИСТОЧНИК KP.RU