2020-01-01T13:50:45+03:00
Общество

Глава Башкирии сказал, каких людей не подпустит к госаппарату

Даже в поздравительной речи Радий Хабиров не обошел стороной проблему чиновничества
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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В своей новогодней речи глава Башкирии Радий Хабиров затронул проблему чиновничества и рассказал, кто не должны работать на государственной службе. В госаппарате, считает руководителя региона, не место «хамам», а также «безответственным и чёрствым» людям.

По словам Хабиров, с теми людьми, кто его не услышал, пришлось немедленно расстаться. Глава Башкирии также признался, что весь 2019 год он выполнял для себя «первую и главную задачу» – «старался встряхнуть управленческий аппарат», чтобы коллеги и подчиненные работали с жителями республики «с открытой душой и открытым сердцем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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