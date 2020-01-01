«Одна большая дружная семья»: Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Новым годом

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к жителям республики с новогодним поздравлением. В своей речи руководитель региона рассказал о достижениях года уже ушедшего и планах на будущее.

– Дорогие земляки! – начал Хабиров. – Весь этот год мы много и упорно трудились, дожимая многочисленные застарелые проблемы, решая новые вызовы. И самое главное – формируя контуры нового, динамичного, конкурентного Башкортостана. Что-то у нас получилось. При этом я честно скажу, что где-то мы не дотянули. Но мы не боимся в этом признаваться и идём дальше.

Глава республики выразил уверенность в том, что Башкирии «не бедная и обладает огромными ресурсами для того, чтобы люди жили лучше». Но для этого, по его словам, необходимо одно условие – «чтобы каждый честно работал на своём месте».

Далее Хабиров сказал пару слов о своем рабочем кабинете, где он провел «много непростых совещаний», пытаясь решить «самые острые проблемы республики»: «В этом кабинете я убеждал своих коллег, принуждал, мотивировал, ругал, бывало, и хвалил». Все это было необходимо, объяснил лидер Башкирии, чтобы «встряхнуть управленческий аппарат» и сделать так, чтобы чиновники с открытыми душой и сердцем работали с людьми.

– Потому что я твёрдо убеждён, что хамы, безответственные и чёрствые люди не должны работать на государственной и муниципальной службе. Кто-то меня не услышал – и мы немедленно с ними расстались, – напомнил Хабиров о разносах на оперативных совещаниях.

В заключительной части обращения глава Башкирии заявил, что знает о проблемах, волнующих жителей республики – «маленькие зарплаты, пособия, плохие дороги, дворы, подъезды, нехватка школ и спортзалов» – и уверил в том, что последовательно правительство решает эти вопросы и в конечном счете «обязательно» решит.

Руководитель региона также похвастался достижениями в строительстве. В 2019 году в Башкирии было возведено в два раза больше школ, садиков, домов культуры и спортзалов, чем в прошлом году. «И все последующие годы, уверяю вас, будем строить, строить и строить».

– Для меня Башкирия – это одна большая дружная семья. У нас – спокойные, добрые, открытые и просто очень хорошие люди. Забота о вашей достойной жизни – главный вызов и главный смысл моей работы. И мне хочется, чтобы в каждой семье наступающий Новый год был счастливее, чем предыдущий. И мы вместе с Правительством сделаем всё для этого возможное. С Новым годом, дорогие друзья! – поздравил жителей республики Радий Хабиров.