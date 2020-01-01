В МВД объяснили, почему полицейские запретили уфимцам кататься на горках

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:40:49+03:00

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В пресс-службе МВД Башкирии объяснили, почему полицейские Уфы запретили детям кататься на горках в новогоднюю ночь.

Напомним, стражи порядка перегородили путь на ледовый городок на площади Ленина после того как в 2 часа ночи прогремел новогодний салют. Полицейские выстроились в ряд у подъема на горку и не давали никому на нее забраться. Огромной толпе горожан пришлось стоять как минимум 20 минут. В какой-то момент уфимцы начали скандировать «Горка, горка!», но едва ли это повлияло на ситуацию. Некоторые родители не выдерживали, брали в охапку своих детей и просто уходили домой с испорченным настроением.

Сегодня утром, 1 января, МВД Башкирии прояснили ситуацию. Как оказалось, полицейским был дан приказ убедиться в полной безопасности ледового городка после фейерверка.

– До начала фейерверка в целях безопасности граждан территория в радиусе 150 метров была освобождена от гуляющих. После фейерверка, только после того как сотрудники полиции убедились в том, что все снаряды от фейерверка использованы, оцепление было снято. – сообщили в правоохранительном ведомстве.

Уфимцы в новогоднюю ночь штурмуют елку, их останавливают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU