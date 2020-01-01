Праздник оказался испорчен: в новогоднюю ночь полицейские не пускали уфимских детей на горку

1 Янв. 2020 2020-01-01T02:19:28+03:00

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На площади Ленина в Уфе в новогоднюю ночь сотрудники полиции не разрешали детям кататься на горке.

На площади перед Горсоветом, излюбленном месте отдыха уфимцев, в 2 часа ночи прогремел новогодний салют. Было немало тех, кто заблаговременно прибыл на место и захотел покататься с двух ледяных горок вместе с детьми. Их остановили сотрудники МВД, дежурившие на месте. Стражи порядка выстроились в ряд у подъема на горку и не давали никому забраться наверх. По всей видимости, делалось это из-за того, что не так далеко от самой горки запускали салют.

Однако и после того, как прогремел фейерверк, полицейские по неизвестным причинам отказались пускать детей на горку. Собравшиеся родители с детьми простояли в довольно прохладную погоду не меньше 20 минут, но стражи порядка были непреклонны. Дошло до того, что толпа начала скандировать слова «Горка, горка!». Однако и это им не помогло, праздник оказался испорчен.

Мы прекрасно понимаем, что сотрудники МВД в данном случае просто выполняли приказ вышестоящих по званию. Из-за непродуманности действий организаторов гуляний, на которые всеми силами зазывали уфимцев, многие родители попросту разворачивались и уходили домой, оставив детей без традиционных развлечений в самую радостную ночь года. Надеемся, что ответственные люди сделают выводы из сложившейся ситуации и впредь ее не допустят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/752844" frameborder="0"></iframe> Уфимцы в новогоднюю ночь штурмуют елку, их останавливают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU