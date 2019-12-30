Вынесен приговор матери из Башкирии, жестоко убившей четырехлетнюю дочь

СЕГОДНЯ 20:05 2019-12-30T20:05:04+03:00

Женщина взяла девочку за ногу и била о стену, пока та не скончалась

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Сегодня, 30 декабря, в Верховном суде Башкирии вынесли приговор 30-летней жительнице города Стерлитамака. Она жестоким образом убила свою четырехлетнюю дочь, которая мешала ей спать. Мать двоих детей признали виновной по трем статьям: истязание, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, убийство.

Суд установил, что с 2016 по 2018 годы женщина злоупотребляла спиртным и не интересовалась воспитанием двух своих детей: сына-инвалида и дочери. Она оставляла их без еды, чистой одежды и запрещала выходить из комнаты. Пособия от государства тратились на алкоголь. Дети росли в полнейшей антисанитарии. Но даже все это несравнимо с тем кошмаром, который произошел 7 июля 2018 года.

В тот день женщина справила свое день рождения. Разумеется, без алкоголя не обошлось. После выпитого она попыталась уснуть, как вдруг заплакала ее четырехлетняя дочь. Тогда обвиняемая схватила девочку за ноги и стала бить о стену комнаты, пока ребенок не скончался. От громкого крика проснулся сожитель горе-матери. Он же и позвонил в полицию.

Ни во время следствия, ни на суде обвиняемая свою вину не признала. Суд назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год, сообщает республиканская прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU