2019-12-30T07:11:59+03:00
Происшествия

Стали известны подробности ДТП в Уфе, где погиб мужчина

Авария случилась на развязке трассы М5 и Нагаевского шоссе
Эльвина АПАРИНА
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В больницу с травмами доставлена также супруга погибшего водителяВ больницу с травмами доставлена также супруга погибшего водителя
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Вчера вечером, 29 декабря, на развязке трассы Самара-Уфа-Челябинск и Нагаевского шоссе произошла смертельная авария. Как ранее сообщала «Комсомолка», на автодороге столкнулись ВАЗ-2115 и «Subaru». На месте от полученных травм скончался водитель отечественного автомобиля. Известно, что мужчине было 65 лет. В больницу с травмами доставлена также его супруга.

В соцсетях появилось видео момента ДТП. На записи видно, что водитель ВАЗа стоит на обочине, а затем резко решает развернуться прямо перед иномаркой. Удар приходится на сторону водителя. Мужчина скончался до приезда скорой, вероятно, ударившись головой.

Всего за минувшие сутки произошло шесть автоаварий, в которых один человек погиб и шесть получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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