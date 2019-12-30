Стали известны подробности ДТП в Уфе, где погиб мужчина

СЕГОДНЯ 07:11 2019-12-30T07:11:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера вечером, 29 декабря, на развязке трассы Самара-Уфа-Челябинск и Нагаевского шоссе произошла смертельная авария. Как ранее сообщала «Комсомолка», на автодороге столкнулись ВАЗ-2115 и «Subaru». На месте от полученных травм скончался водитель отечественного автомобиля. Известно, что мужчине было 65 лет. В больницу с травмами доставлена также его супруга.

В соцсетях появилось видео момента ДТП. На записи видно, что водитель ВАЗа стоит на обочине, а затем резко решает развернуться прямо перед иномаркой. Удар приходится на сторону водителя. Мужчина скончался до приезда скорой, вероятно, ударившись головой.

Всего за минувшие сутки произошло шесть автоаварий, в которых один человек погиб и шесть получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU