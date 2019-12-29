В Уфе столкнулись ВАЗ и «Subaru», один водитель погиб

29 Дек. 20:14 2019-12-29T20:14:36+03:00

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Вечером 29 декабря в Уфе столкнулись ВАЗ 2115 и «Subaru XV».

По данным ГИБДД республики, смертельная авария произошла примерно в 17 часов на пересечении развязки Самара-Уфа-Челябинск и Нагаевского шоссе. По неизвестным пока причинам столкнулись две легковушки. К сожалению, водитель ВАЗ погиб на месте, а его пассажирку срочно доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД не уточняют, в каком состоянии находятся водитель иномарки или его пассажиры.

Сейчас на месте работают автоинспекторы, которые устанавливают степень вины каждого автомобилиста и иные обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU