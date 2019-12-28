Торопился к беременной жене: стала известна личность мужчины, погибшего в столкновении с поездом в Башкирии

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-28T10:46:49+03:00

33-летний Алик С. совсем недавно обзавелся семьей и готовился стать отцом

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Стала известна личность мужчины, погибшего в жутком ДТП на железнодорожном переезде в Белорецком районе: им оказался 33-летний житель деревни Мулдакаево Алик С.

Напомним, все произошло днем 25 декабря неподалеку от села Ассы. Грузовой поезд смял ВАЗ-2114, которая застряла на рельсах. По предварительной информации, водитель отечественной легковушки пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде без шлагбаума, но не успел. Машинист поезда попытался применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В итоге поезд протащил автомобиль несколько метров, а сам водитель от полученных травм скончался на месте до приезда медиков.

Поезд протащил легковушку по путям несколько метров

Как рассказали знакомые погибшего водителя, 33-летний Алик Г. всю жизнь прожил в родной деревне Мулдакаево. Парень всегда отличался трудолюбием и старательностью, работал на вахте на севере, а совсем недавно обзавелся семьей и готовился стать отцом. Сейчас беременная жена Алика тяжело переживает потерю супруга.

- Хороший был парень, и очень глупо все произошло. Земля ему пухом, терпения близким, - говорит знакомый Алика Денис Я.

«КП-Уфа» приносит свои соболезнования близким погибшего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU