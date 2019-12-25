В Башкирии грузовой состав снес легковушку – водитель погиб на месте

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-25T15:47:30+03:00

Машинист применил экстренное торможение, но было уже поздно

Изменить размер текста: A A

В Башкирии на железнодорожных путях произошло смертельное ДТП – грузовой состав снес легковушку. Об этом сообщает республиканская ГИБДД.

Авария произошла сегодня днем, 25 декабря, в Белорецком районе близ села Ассы. По предварительной информации, грузовой состав из 16 вагонов сбил вазовскую 14-ю, когда ее водитель пересекал пути на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде без шлагбаума.

– Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, – добавили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

фото: ГИБДД РБ

Состав провез легковушку несколько метров. 33-летний автомобилист от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сейчас железнодорожное движение уже возобновлено. Сотрудники дорожной полиции начали разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU