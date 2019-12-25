В Башкирии грузовой состав снес легковушку – водитель погиб на месте
В Башкирии на железнодорожных путях произошло смертельное ДТП – грузовой состав снес легковушку. Об этом сообщает республиканская ГИБДД.
Авария произошла сегодня днем, 25 декабря, в Белорецком районе близ села Ассы. По предварительной информации, грузовой состав из 16 вагонов сбил вазовскую 14-ю, когда ее водитель пересекал пути на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде без шлагбаума.
– Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, – добавили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
фото: ГИБДД РБ
Состав провез легковушку несколько метров. 33-летний автомобилист от полученных травм скончался на месте происшествия.
Сейчас железнодорожное движение уже возобновлено. Сотрудники дорожной полиции начали разбирательство.
ИСТОЧНИК KP.RU