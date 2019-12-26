2019-12-26T14:20:14+03:00
Общество

В Уфе суд обязал взыскать в пользу изнасилованной экс-дознавательницы три миллиона рублей

По миллиону должен выплатить каждый осужденный
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Экс-дознавательница получит от осужденных по миллиону рублейЭкс-дознавательница получит от осужденных по миллиону рублейФото: Рустем АХУНОВ
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Кировский суд Уфы обязал троих бывших полицейских, признанных виновными в групповом изнасиловании экс-дознавательницы, выплатить потерпевшей стороне три миллиона рублей компенсации морального вреда. По миллиону рублей выплатят Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук.

Напомним, сегодня, 26 декабря, в суде огласили приговор обвиняемым в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы. Экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Матвеев и экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Галиев получили семь лет лишения свободны в колонии общего режима. Их бывший коллега, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук, получил шесть лет. На прениях прокурор запрашивал для каждого на два года больше.

Судом было установлено, что вечером 29 октября 2018 года 23-летняя дознавательница отдела МВД по Уфимскому району подверглась нападению со стороны высокопоставленных коллег в здании отдела по вопросам миграции в Уфе. После изнасилования девушка обратилась с заявлением в полицию. В тот же день подозреваемых задержали. Последние полгода они провели под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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