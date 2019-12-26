2019-12-26T13:31:52+03:00
Общество

В Уфе огласили приговор обвиняемым в изнасиловании экс-дознавательницы

Всех признали виновными, потерпевшая сторона должна получить три миллиона рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сегодня огласили приговор обвиняемым в изнасиловании экс-дознавательницыСегодня огласили приговор обвиняемым в изнасиловании экс-дознавательницыФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, 26 декабря, в Кировском районном суде Уфы огласили приговор всем трем бывшим высокопоставленным полицейским, обвиняемым в громком деле о групповом изнасиловании экс-дознавательницы. В сумме они получили 20 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Начальнику ОМВД по Уфимскому району Эдуарду Матвееву и экс-начальнику ОМВД по Кармаскалинскому району Салавату Галиеву назначили наказание в виде семь лет колонии, Павлу Яромчуку – начальник отдела по вопросам миграции – шесть. Кроме того, им предстоит выплатить 23-летней потерпевшей три миллиона рублей компенсации.

Напомним, прокурор первым двум обвиняемым запрашивал девять лет заключения, а последнему – восемь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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