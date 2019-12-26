2019-12-26T13:04:29+03:00
Общество

В Уфе началось заседание, на котором огласят приговор обвиняемым в изнасиловании экс-дознавательницы

Заседание, как и все предыдущие, проходит в закрытом режиме
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сегодня должны огласить приговор обвиняемым по громкому делу об изнасиловании экс-дознавательницыСегодня должны огласить приговор обвиняемым по громкому делу об изнасиловании экс-дознавательницыФото: Рустем АХУНОВ
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В Кировском суде Уфы началось заседание, на котором огласят приговор по громкому делу об изнасиловании экс-дознавательницы. Обвиняемые – трое бывших полицейских Павел Яромчук, Салават Галиев и Эдуард Матвеев. Процесс, как и все предыдущие, пройдет в закрытом режиме.

В здании суда находятся корреспонденты "КП-Уфа". Они сообщают, что все участники процесса заняли свои места.

Напомним, по версии обвинения, групповое изнасилование 23-летней Гузель С. произошло в ночь на 30 октября 2018 года в отделе по вопросам миграции. На следующий потерпевшая написала заявление и подозреваемых полицейских задержали. Последние полгода, находясь в статусе обвиняемых, они провели под домашним арестом.

На прениях прокурор запросил для Матвеева и Галиева по девять лет лишения свободы в колонии общего режима, для Яромчука чуть меньше – восемь. После того как 16 декабря Яромчук сказал последнее слово, его адвокат заявил, что прямых улик, свидетельствующих о вине его подзащитного, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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