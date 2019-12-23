2019-12-23T15:00:07+03:00
Происшествия

Жители Башкирии получили 54 года на троих за заказное убийство уфимского бизнесмена

Киллер выстрелил в жертву четыре раза
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Преступники получили от 17 до 19 лет лишения свободыПреступники получили от 17 до 19 лет лишения свободыФото: Евгения ГУСЕВА
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Трое жителей Башкирии получили в общей сложности 54 года колонии за заказное убийство уфимского бизнесмена. Об этом сообщает следственный комитет Башкирии.

Преступление было совершено 11 февраля 2018 года рядом с многоэтажкой по улице Ферина в Инорсе: в собственной Toyota Camry было обнаружено тело 49-летнего коммерсанта с огнестрельными ранениями. Спустя полтора месяца оперативникам МВД, сотрудникам СКР и Росгвардии удалось вычислить личности подозреваемых и в дальнейшем восстановить цепочку событий, предшествующей убийству.

Следствие и суд выяснили, что за два месяца до расправы над предпринимателем, в декабре 2017 года, к 61-летнему мужчине обратился знакомый. Он предложил за деньги совершить убийство 49-летнего предпринимателя из Уфы. Тот согласился, но, не желая участвовать в преступлении, нанял за 500 тысяч рублей своего 58-летнего знакомого из Стерлитамакского района. Последний так же не желал «марать руки» и привлек к делу 29-летнего земляка.

В январе 2018 года молодой исполнитель получил все инструкции и пистолет, после чего вместе пособником прибыл в Уфу. Они поселились недалеко от места проживания своей жертвы и стали следить за ней. 11 февраля настал день «икс». Когда потерпевший подъезжал на Toyota Camry к своему дому, 29-летний исполнитель четыре раза выстрелил в него из близкого расстояния. Пули попали в шею и голову, ранения оказались смертельными.

– Преступление было совершено в условиях неочевидности и оставалось нераскрытым полтора месяца. Благодаря совместной последовательной работе следователей, следователей-криминалистов и сотрудников уголовного розыска причастные к совершенному преступлению лица были установлены и задержаны, – рассказали в СК Башкирии.

Когда следствие закончилось, фигуранты отказались признавать вину и ходатайствовали о рассмотрении дела присяжными. Заседатели изучили доказательства и пришли к выводу, что подсудимые виновны в преступлениях, предусмотренных несколькими статьями в зависимости от степени участия: незаконные приобретение, сбыт, хранение и ношение оружия, боеприпасов; подстрекательство и пособничество в убийстве по найму и убийство по найму.

На основании этого вердикта суд назначил исполнителю убийства 17 лет «строгача», а двоим подстрекателям по 19 и 18 лет колонии особого режима с последующим ограничением свободы на один год. Дело в отношении заказчика вынесено в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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