Троих жителей Башкирии признали виновными в заказном убийстве

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-25T13:23:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Коллегия присяжных вынесла вердикт по делу о заказном убийстве в Башкирии. Виновными признаны трое жителей республики 61, 58 и 29 лет. В зависимости от степени участия в преступлении их осудили по статьям: «незаконные приобретение, сбыт, хранение и ношение оружия», «подстрекательство и пособничество в убийстве по найму» и «убийство по найму».

Следствие и суд установили, что в декабре 2017 года к 61-летнему мужчине обратился знакомый. Он предложил за денежное вознаграждение убить 49-летнего уфимца. Тот согласился, но сам участвовать в преступлении не пожелал, наняв за 500 тысяч рублей 58-летнего приятеля из Стерлитамака. Последний, в свою очередь, передал заказ 29-летнему земляку.

В январе 2018 года пособник и исполнитель получили необходимые инструкции и пистолет прибыли в Уфу. Они поселились рядом с местом проживания будущей цели и стали следить за ней. День «Х» настал 11 февраля 2018 года. 29-летний исполнитель подождал, пока потерпевший подъедет на Toyota Camry к своему дому, и выстрелил в него с близкого расстояния четыре раза. Пули попали в шею и голову. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Спустя полтора месяца следователи-криминалисты и сотрудники уголовного розыска установили и задержали причастных к преступлению. По окончании следствия фигуранты вину не признали. Они подали ходатайство о рассмотрении дело присяжными. Коллегия изучила собранные следствием доказательства и признала обвиняемых виновными.

ИСТОЧНИК KP.RU