Погибшая под колесами «Лады» 22-летняя девушка в Башкирии оказалась дояркой

СЕГОДНЯ 17:23 2019-12-23T17:23:45+03:00

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Стала известна личность девушки, которая 21 декабря погибла под колесами «Лада XRAY». Как ранее сообщала «Комсомолка», в Янаульском районе Башкирии 35-летняя жительница Нефтекамска сбила 22-летнюю местную жительницу. Со слов водителя, пешеход шла в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде. Девушка получила слишком тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.

Погибшей оказалась жительница села Прогресс Янаульского района Ирина М. Известно, что в тот злополучный вечер она шла домой пешком из деревни Айбуляк, что находится в нескольких километрах от села, где проживала Ирина. Автоледи рассказала полицейским, что Ирина шла в попутном направлении по краю проезжей части, на ее одежде не было светоотражающих элементов, и автомобилистка ее попросту вовремя не увидела.

Ирина после окончания школы осталась жить в своем районе и устроилась работать дояркой в ООО «Юлдаш», где работала по сей день. Построить семью и завести детей она не успела.

ИСТОЧНИК KP.RU