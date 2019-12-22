35-летняя жительница Башкирии насмерть сбила молодую девушку
Авария произошла в Янаульском районе
Со слов водителя, пешеход шла в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде.
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Очередная смертельная авария произошла вчера 21 декабря. На этот раз в Янаульском районе Башкирии.
Как сообщили в ГИБДД по РБ, на 9 км автодороги Янбарис-Киск-Каин-Айбуляк 35-летняя жительница Нефтекамска за рулем «Лада XRAY» сбила 22-летнюю местную жительницу. Со слов водителя, пешеход шла в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде.
Девушка получила слишком тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.
Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 15 ДТП, в которых погибли восемь человек и 21 пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU